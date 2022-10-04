Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России

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КНДР поприветствовала вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Северной Кореи, пишет ЦТАК.

Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ, — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что страна с уважением относится к волеизъявлению жителей вошедших в состав России регионов. В Пхеньяне считают, что референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, который устанавливает принципы равенства людей и их прав на самоопределение, подчеркнули в ведомстве. Процесс проводился в соответствии с законными методами и процедурами, в результате чего подавляющее число населения проголосовало за вхождение в состав России.

Референдумы по воссоединению освобожденных территорий с Россией прошли с 23 по 27 сентября. Вхождение в состав России поддержали 99,23% жителей ДНР, 98,42% жителей ЛНР, 93,11% — в Запорожской области и 87,05% — в Херсонской.

Депутаты Госдумы 3 октября приняли федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято на внеочередном заседании нижней палаты парламента.