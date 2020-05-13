Северная и Южная Америка обошли Европу по числу заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/75437532-9550-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проанализировала показатели заражения коронавирусом в Европе, Северной и Южной Америке. Последние вышли на первое место по числу заболевших.

На сегодняшний день в мире выявлено более 4,2 млн заражённых коронавирусом. От заболевания скончалась 291 тысяча человек. Выздоровели более 1,4 млн пациентов.

Как информировал NEWS.ru, ВОЗ не исключает вероятность того, что коронавирус может стать эндемической инфекцией.