ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией

https://static.news.ru/photo/ff0c3bd8-954a-11ea-9bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tolga Ildun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус может стать спутником человечества надолго, а может вообще не уйти. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Отмечается, что сейчас сложно спрогнозировать, когда человечество сможет одержать победу над COVID-19. При этом в настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая.

Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же, как и ВИЧ, который никуда не исчез, — цитирует Райана ТАСС.

Он добавил, что человечество смогло взять ВИЧ под контроль, нашло терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Райан считает, что изобретение вакцины будет очень важным шагом при условии, что она будет эффективной и доступной.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич сделал заявление о том, что на данный момент нет какого-либо эффективного лекарственного препарата от коронавируса. ВОЗ также опровергла эффективность «Арбидола» против COVID-19.