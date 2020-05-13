Мурашко сообщил об изменениях в методичке по лечению коронавируса

https://static.news.ru/photo/74c3a54e-9507-11ea-bb96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что седьмая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса будет сильно отличаться от предыдущих.

Об этом он сказал на пленарном заседании Госдумы. По его словам, на данное время врачи при лечении коронавируса используют шестую версию методических рекомендаций. Над ней, как и над пятой и седьмой версией, работали и работают гораздо больше специалистов, чем над прежними, передаёт РИА Новости.

Появилась группа врачей, которые имеют опыт, которые это всё методически проработали. Седьмая версия, конечно, будет просто кардинально отличаться от того, что было первоначально, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года.