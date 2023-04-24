Севастополь атаковали надводные дроны: новости СВО на утро 24 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Губернатор региона Михаил Развожаев рассказал об атаке на город надводных беспилотников. По его словам, один из них был уничтожен силами противоподводной диверсионной обороны (ППДО), другой взорвался. В городе нет поврежденных объектов, сказал Развожаев.

США и их союзники планировали организовать совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ликвидацию командиров ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило издание The Washington Post, сославшись на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. По данным американского издания, подобные цели ставились в отношении ЧВК и в Африке. В файлах предлагалось предоставить информацию о боевом нацеливании, чтобы помочь украинским силам убить командиров ЧВК. При этом в Washington Post указали на отсутствие данных о том, что ЦРУ, Пентагон или другие силовые агентства смогли причинить ЧВК хоть какие-то «значительные неприятности».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать. При потере Украиной Артемовска под угрозой захвата со стороны ВС РФ окажутся Краматорск и Славянск, расположенные на территории ДНР.

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что украинские военнослужащие покинули последние удерживаемые ими позиции в центре Артемовска. По его словам, подразделения ВСУ ушли на запад от железнодорожных путей. Российские военные уже продвинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление, отметил журналист.

ВСУ теряют в боестолкновениях военнослужащих элитных частей, предназначавшихся для возможного контрнаступления этой весной, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. При этом российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может, сказал он. Соскин также отметил, что система противовоздушной обороны Киева сильно ослабла и не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты.

Украинские войска не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать для сохранения поддержки Запада, пишет The Wall Street Journal. По оценке журналистов, ВСУ получили не так много оружия, как хотелось бы Киеву, а российская армия вооружена гораздо лучше. Авторы статьи констатировали, что у Украины нет выбора, поскольку если ВСУ не вырвутся из тупика, то киевским властям придется столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам.

Фото: Министерства обороны Украины

Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что Украине доступны три варианта действий в рамках возможного весеннего контрнаступления. Первым из них является масштабная атака, в которой будут задействованы «все силы и ресурсы», подчеркнул офицер. По мнению генерала, ВСУ также может разделить свои силы для одновременного наступления на юге и востоке. Это второй вариант. Третий, по мнению Райана, подразумевает проведение ряда менее масштабных атак, не скоординированных между собой. Возможность того, что Украина выберет третий вариант, допустил и отставной американский генерал Стивен Твитти. Он считает, что Киев отдаст предпочтение «тактике малых шагов».

Украина останется без западной военной помощи и возможности наступать, если провалит весеннюю кампанию, считают британские генералы. По их мнению, при крупномасштабной атаке Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами. Они указали на то, что военные ВСУ не смогут нанести крупномасштабный удар, поскольку такая операция сложна для проведения, возможны ограниченные маневры. Также генералы предположили, что ВСУ ожидают логистические неприятности из-за «разношерстности» поставок вооружений Западом.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска сконцентрировали в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч солдат. Речь идет об окрестностях города Гуляйполе, где также замечено скопление танков, рассказал он. Рогов допустил, что ВСУ в этом месте могут начать либо контрнаступление, либо форсирование Каховского водохранилища, чтобы выйти к Энергодару. Хотя воевать за Запорожскую АЭС ВСУ не будут, поскольку полагают, что атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления, пояснил лидер движения. Замыслы украинских властей Рогов прокомментировал фразой: «Дурак думкой богатеет».

Британский журналист Саймон Тисдалл высказал мнение, что западные страны осенью могут заставить Украину пойти на переговоры с Россией. Он назвав свой сценарий «наиболее вероятным исходом». По мнению Тисдалла, в случае согласия Киева на переговоры с Москвой, ему придется смириться с утратой части территорий. Главным же итогом переговоров журналист назвал прекращение украинского конфликта.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные нанесли ракетный удар по складу с топливом ВСУ в Константиновке, расположенной под Артемовском. По его словам, также уничтожен пункт временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении и пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. Он добавил, что российские артиллеристы огнем орудий поразили украинских морпехов в районе Новокалинова в ДНР.