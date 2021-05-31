Сербия наотрез отказалась от санкций против России

https://static.news.ru/photo/e98989a8-c273-11eb-9072-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет следовать по пути некоторых государств ЕС и останется нейтральной в военном плане. Поэтому государство отказывается вводить санкции против России и Китая, несмотря на то, что собирается вступать в Евросоюз, сообщает ТАСС.

Вучич назвал «отличными» отношения между Москвой и Белградом, а также Пекином. Он назвал такое положение дел краеугольным камнем сербской политики, которая эффективно показала себя во время пандемии коронавируса и помогла быстро обзавестись вакцинами.

Мы не будет вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка, — заявил президент.

Глава государства уверен, что именно такая политика может принести процветание гражданам его страны. До этого позицию Сербии по отказу от антироссийских санкций подтверждал и посол страны в Москве Мирослав Лазански. По его словам, санкции — не инструмент политики, а показатель её отсутствия.

Как сообщалось ранее, в Сербии прошли совместные российско-сербские тактические антитеррористические учения. Они продлились до 25 мая.