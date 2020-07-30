Сенаторы США предложили ежегодно выделять Киеву $300 млн

https://static.news.ru/photo/abc08206-d2e7-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа сенаторов США внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине $300 млн на военную помощь. Также законодатели предлагают выделить $4 млн на подготовку офицеров Вооружённых сил Украины.

Свой шаг законодатели объяснили желанием закрепить финансовые обязательства перед Киевом со стороны Вашингтона в виде отдельного закона, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает, что Белый дом назначит спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в «нормандском формате и создаст рабочую группу вместе с союзниками из Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. Политик собирается перейти к «конкретным действиям» от общих слов, которым отдавали предпочтение его предшественники в контактной группе.