Сенаторы США предложили ежегодно выделять Киеву $300 млн

Группа сенаторов США внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине $300 млн на военную помощь. Также законодатели предлагают выделить $4 млн на подготовку офицеров Вооружённых сил Украины.
Свой шаг законодатели объяснили желанием закрепить финансовые обязательства перед Киевом со стороны Вашингтона в виде отдельного закона,
Документ предполагает, что Белый дом назначит спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в «нормандском формате и создаст рабочую группу вместе с союзниками из Европы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. Политик собирается перейти к «конкретным действиям» от общих слов, которым отдавали предпочтение его предшественники в контактной группе.
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