В Совфеде рассказали, где нужно закончить спецоперацию на Украине Сенатор Джабаров считает, что военную спецоперацию нужно завершить на западе Украины

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Специальную военную операцию (СВО) на Украине надо заканчивать на западных территориях страны, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Таким образом, по мнению сенатора, будут предотвращены варварские обстрелы мирных граждан, подобных ракетному удару по Новой Каховке.

Украина продолжает планомерно убивать своих граждан. Причем удары наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины, — написал Джабаров.

Со схожим заявлением выступал ранее политолог, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько. По его мнению, только выйдя на западные границы Украины российская сторона полностью выполнит все задачи, поставленные властями, и искоренит западное присутствие.

Удар по Новой Каховке с применением РСЗО HIMARS производства США был нанесен 11 июля. Ранее глава ВГА Херсонской области Владимир пообещал, что семьям жертв обстрела и раненым будут выплачены компенсации. При обстреле уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, получили повреждения жилые дома, рынок и больница. Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев считает, что удар был нанесен по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского.