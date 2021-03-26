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Сенатор оценил шансы Камалы Харрис досрочно стать президентом США

14:07, 26 марта 2021 14
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Прогнозировать возможность вице-президента Камалы Харрис стать президентом США довольно сложно, однако определённые шансы стать главой державы у неё есть. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Всё зависит от того, как будет развиваться президентство Байдена, в каком состоянии он подойдёт к следующим выборам и будет ли баллотироваться. Как говорится, каждый народ достоин своего президента, какого выбирают, такого и выбирают, но шансы есть, — заявил Цеков.

Некоторое время назад президент США Джо Байден рассказал, что считает Камалу Харрис умнее себя в Белом доме. Соответствующее заявление политик сделал во время представления вице-президента сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты. В свою очередь Харрис в шутливой форме ответила, что ей «и добавить нечего».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что экс-президент Дональд Трамп выразил сомнения относительно адекватности Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире телеканала Newsmax TV. При этом Трамп также усомнился в том, что действующий лидер США понимает смысл документов, которые ему приносят на подпись. По его мнению, некоторые из этих документов не подписал бы «даже Берни Сандерс на стероидах».

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