Сенатор оценил шансы Камалы Харрис досрочно стать президентом США

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, может быть снят с мели в ближайшие дни. Об этом заявил представитель Shoei Kisen Kaisha Ltd, которой принадлежит судно.

Мы рассчитываем, что судно смогут освободить ночью субботы по японскому времени, — приводит его слова агентство Кyodо. Ранее компания принесла извинения за создавшуюся ситуацию. Кроме того, там отметили, что авария...