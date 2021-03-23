Трамп поставил под сомнение адекватность Байдена

https://static.news.ru/photo/56b70f42-8bb4-11eb-8ae9-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп выразил сомнения в адекватности своего преемника Джо Байдена в связи с падением действующего американского лидера на трапе самолёта и документами, которые тот подписывает.

В эфире телеканала Newsmax TV Трамп отметил , что многие СМИ умолчали о том, что Байден споткнулся на трапе трижды. По его словам, это свидетельствует о том, что «нет больше никакой свободы прессы».

Трамп также усомнился в том, что Байден понимает смысл документов, которые ему дают на подпись. По его мнению, некоторые из этих документов не подписал бы «даже Берни Сандерс (независимый политик и общественный деятель левого толка. — NEWS.ru) на стероидах».

Когда же ведущий припомнил оговорку Байдена, назвавшего вице-президента Камалу Харрис президентом, и 25 поправку, предусматривающую отстранение главы государства от должности из-за неспособности исполнять свои обязанности, Трамп выразил надежду, что этого не произойдёт.

Это очень серьёзно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие, — сказал бывший президент США.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп раскритиковал миграционную политику новой администрации США. Он заявил, что его команда с гордостью передала новым властям «самую безопасную границу в истории». Им лишь нужно завершить строительство стены на границе и позволить этой системе «работать на автопилоте».