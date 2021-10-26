Сенат Бразилии одобрил обвинения против президента из-за COVID-19

Комиссия сената Бразилии, которая расследует действия правительства в борьбе с пандемией коронавируса, проголосовала большинством голосов за обвинения против президента страны Жаира Болсонару. Они считают, что бразильский лидер и некоторые чиновники позволили вирусу распространиться в надежде на достижение коллективного иммунитета. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что семь из 11 сенаторов комиссии одобрили обвинения в отношении Болсонару. В отчёте также рекомендуется предъявить уголовные обвинения 78 частным лицам, включая президента, и двум компаниям в связи с большими последствиями пандемии для Бразилии. Лично Болсонару сенаторы рекомендуют предъявить обвинения в девяти преступлениях, в том числе в шарлатанстве и преступлениях против человечности. Комиссия направит копию доклада в Международный уголовный суд в Гааге.

Ранее принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube удалил запись прямого эфира с официального канала Болсонару. В ходе эфира политик пересказал фейковую новость о связи вакцинации против коронавируса с ускоренным развитием СПИДа у ВИЧ-инфицированных пациентов.