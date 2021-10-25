YouTube заморозил канал Болсонару за новость о связи вакцинации и СПИД

Принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube удалил запись прямого эфира с официального канала президента Бразилии Жаира Болсонару. В ходе эфира политик пересказал фейковую новость о связи вакцинации против коронавируса с ускоренным развитием СПИД у ВИЧ-инфицированных пациентов. Также данная видеозапись была удалена в Instagram и Facebook.

Сообщение от 21 октября удалено за нарушение руководящих принципов о дезинформации в отношении COVID-19, там предполагается, что вакцины не снижают риск заражения этой болезнью и вызывают другие инфекционные заболевания, — говорится в комментарии YouTube, который публикует портал G1.

Также СМИ сообщают, что президент Болсонару не сможет в течение недели публиковать новые записи, это его первое предупреждение. Если он допустит три нарушения в течение 90 дней, канал будет удалён безвозвратно и навсегда.

Ранее сообщалось, что комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента страны Жаира Болсонару из-за его действий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Лидер страны и некоторые чиновники подозреваются в намеренном распространении вируса среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета.