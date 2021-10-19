Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за COVID-19

Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента страны Жаира Болсонару из-за его действий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Лидер страны и некоторые чиновники подозреваются в намеренном распространении вируса среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Об этом сообщает CNN.

Авторы доклада по расследованию обвиняют администрацию Болсонару более чем в половине всех смертей от коронавируса в стране.

Обвинения могут быть предъявлены 69 лицам, в том числе трём сыновьям президента и ряду нынешних и бывших правительственных чиновников, — говорится в сообщении.

Окончательный документ будет официально обсуждён в сенате Бразилии 20 октября.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зафиксировано более 21,6 млн случаев коронавируса, умерли свыше 603 тысяч человек.

Ранее Болсонару отказался от прививки против коронавирусной инфекции. Он объяснил своё решение наличием достаточного количества антител, чтобы противостоять вирусу.