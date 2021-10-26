Семью Цукерберга обвинили в харрасменте

Два сотрудника, работавшие в семье Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились в суд с обвинениями пары в домогательствах и дискриминации, а также в задержках зарплаты. При этом они не связывают обвинения с компанией Facebook. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, иски против семьи Цукерберга подал Джон Доу, занимавший должность «управляющего домашним хозяйством» с января 2017 по март 2019 года, и Миа Кинг, которая с мая 2018 по февраль 2019 года оказывала семье услуги по безопасности. Бывшие сотрудники обратились в суд ещё 20 сентября, однако об этом стало известно только 26 октября.

В частности, Кинг обвиняет пару в унизительных высказываниях в свой адрес, а также в принуждении к сверхурочной работе, за которую она не получала оплаты. В свою очередь, Доу пожаловался на сексуальные домогательства и оскорбления, а также на то, что его сверхурочная работа не была оплачена.

Представитель семьи Цукерберга Бен ЛаБолт отверг обвинения и выразил уверенность, что их невозможно доказать.

Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу, — сказал ЛаБолт.

Как сообщает NBC, суд не назначил слушаний по делу, ни Цукерберг, ни его супруга никак не прокомментировали обвинения.

В начале октября в ряде социальных сетей и мессенджеров, в том числе, и принадлежащих Марку Цукербергу, произошёл масштабный сбой. Около семи часов для пользователей были недоступны Facebook, Instagram и WhatsApp. Инцидент нанёс удар по личному счёту основателя Facebook, состояние бизнесмена за несколько часов уменьшилось на $7 млрд.