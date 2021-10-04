Цукерберг извинился за глобальный сбой в соцсетях

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Корпорация Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше запланированного срока. Операционная система должна была стать доступной для пользователей 5 октября по времени США, однако возможность её скачать появилась уже 4 октября, сообщает The Verge.

Бесплатно обновиться до последней версии теперь могут пользователи устройств с установленной Windows 10. Остальным придётся ждать предложений по обновлению ПО. Главное, чтобы их компьютеры могли поддерживать новую операционную систему. Минимальные...