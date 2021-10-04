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Цукерберг извинился за глобальный сбой в соцсетях

03:03, 05 октября 2021
Цукерберг извинился за глобальный сбой в соцсетях Марк Цукерберг Фото: Us House Tv/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой, из-за которого почти семь часов были недоступны для пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Он в Facebook отметил, что популярными соцсетями снова можно пользоваться.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми, — говорится в его сообщении.

По предварительным данным, причиной глобального сбоя стали ошибки в программном обновлении.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя. Однако они работают только у части пользователей. Глобальный сбой нанёс удар по личному счёту основателя Facebook Марка Цукерберга. Денежное состояние бизнесмена за несколько часов уменьшилось на $7 млрд.

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