Цукерберг извинился за глобальный сбой в соцсетях

Марк ЦукербергФото: Us House Tv/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой, из-за которого почти семь часов были недоступны для пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Он в Facebook отметил, что популярными соцсетями снова можно пользоваться.
Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми, — говорится в его сообщении.
По предварительным данным, причиной глобального сбоя стали ошибки в программном обновлении.
Ранее стало известно, что Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя. Однако они работают только у части пользователей. Глобальный сбой нанёс удар по личному счёту основателя Facebook Марка Цукерберга. Денежное состояние бизнесмена за несколько часов уменьшилось на $7 млрд.