Семь китайских технологических компаний попали в чёрный список Минторга США

https://static.news.ru/photo/73ce0dc6-986e-11eb-84cd-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global look Press

Министерство торговли Соединённых Штатов приняло ограничительные меры против ряда компаний из КНР. Семь китайских технологических компаний оказались в чёрном списке американского ведомства.

Бюро промышленности и безопасности добавило семь китайских организаций, занимающихся суперкомпьютерами, в чёрный список за ведение деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, — говорится в пресс-релизе Минторга.

Указанные организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используются военными Китая. Также эта техника применяется в усилиях КНР по модернизации вооружённых сил страны и в программах создания оружия массового уничтожения.

Ведомство поясняет, что деятельность компаний, добавленных в чёрный список, противоречит национальным интересам Америки. Также они не соответствуют вектору международной политики США.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Пентагон провалил работу по реализации Стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в докладе контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).