Семь человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 в Индии

https://static.news.ru/photo/59932df0-da0b-11ea-8197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Partha Sarkar/Xinhua/Global Look Press

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара в отеле, используемом в качестве госпиталя для коронавирусных больных, в индийском штате Андхра-Прадеш.

Инцидент произошёл около пяти часов утра. Около 20 пациентов переданы в больницы, — заявил представитель местных властей Мохаммад Имтиаз.

Как сообщает телеканал NDTV, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. В этот момент в здании находилось около 30 человек.

Огонь полностью уничтожил первый и второй этажи одного из подъездов шестиэтажного госпиталя.

По состоянию на 8 августа в мире коронавирусом заразились более 19,18 млн, более 721 тысячи умерли, более 11,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 942 008 человек, на втором Бразилия — 2 962 442, на третьем Индия — 2 088 611.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки — 10 290 444 (+155 122 за сутки). Число летальных случаев там составило 380 894 (+4288).

На втором месте — Европейский регион. В нём заболели 3 545 395 человек, умерли — 216 097. Число инфицированных за 24 часа возросло на 31 409, скончались 458 пациентов.

В Юго-Восточной Азии, которая находится на третьем месте, число инфицированных достигло 2 496 001, за сутки выявлено 67 417 заболевших, 1037 умерли.

Число заболевших по странам выглядит следующим образом: США — 4 836 930, Бразилия — 2 912 212, Индия — 2 088 611, Россия — 882 347, ЮАР — 545 476, Мексика — 462 690, Перу — 455 409, Чили — 368 825, Колумбия — 357 710 и Иран — 322 567, писал NEWS.ru.