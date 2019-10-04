https://static.news.ru/photo/c441b814-e769-11e9-a43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.in

Если Индия и Пакистан вступят в ядерный конфликт, он унесёт жизни 50–125 млн человек в течение недели и приведёт к серьёзным климатическим изменениям. К таким выводам пришли американские учёные.

Они опубликовали исследование в научном издании Science Advances. Исследователи создали интерактивную модель мира и показали, что будет с планетой после ядерного удара.

Nuclear war between India and Pakistan would launch a global #climate catastrophe, according to a new Science Advances study. Read more: https://t.co/tBtXnWLkkc pic.twitter.com/hnvWIx7tKt — Science Advances (@ScienceAdvances) 3 октября 2019 г.

Сначала углеродсодержащие аэрозоли, в частности, до 36 тысяч т сажи, поднимутся в верхние слои тропосферы и начнут поглощать солнечный свет. После этого его доступ к Земле сократится на 30%.

Недостаток света приведёт к глобальному похолоданию. В Индии и Китае почти до нуля упадёт среднегодовой уровень осадков. На Среднем Западе и Северо-Востоке США осадков станет меньше на 50%.

Через три года после ядерной войны Земля сильно охладится. Холод продлится четыре года. До прежних температур атмосфера постепенно нагреется только через десять лет.

Учёные разработали модель на основе прогноза роста ядерных вооружений Индии и Пакистана. Согласно расчётам, к 2025 году страны будут обладать 400–500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая. В конфликте Индия сможет применить 100 ядерных ракет, а Пакистан — 150.

Ранее глава штаба 15-й армии ВКС Анатолий Нестечук рассказал, сколько времени нужно для решения об ответном ядерном ударе. Если система предупреждения о ракетном нападении заметит летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету, то у ответственных лиц будет несколько десятков минут на принятие решения.