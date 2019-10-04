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Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук рассказал, какое время нужно для решения об ответном ядерном ударе. Если система предупреждения о ракетном нападении заметит летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету, то у ответственных лиц будет несколько десятков минут на принятие решения.

Подлётное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит... Эта цифра требует очень серьёзного, мощного силы воли для принятия быстрого решения. Но, в целом, времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем, — сказал Нестечук в эфире радио «Эхо Москвы» .

Ранее американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможный сценарий развития ядерного конфликта между Россией и США. Согласно подсчётам, которые проводились с помощью программы NUKEMAP, в течение первых часов предполагаемой войны будет убито и ранено более 90 млн человек.

Создатели проекта руководствовались необходимостью подчеркнуть потенциальные катастрофические последствия ядерной войны между США и Россией, так как «за последние два года этот риск резко возрос», писал News.ru.