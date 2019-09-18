https://static.news.ru/photo/1c2162b0-da1c-11e9-a25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/Alex Glaser

Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможный сценарий развития ядерного конфликта между Россией и США. Согласно подсчётам, которые проводились с помощью программы NUKEMAP, в течение первых часов предполагаемой войны будет убито и ранено более 90 млн человек.

SGS разработала симуляцию вероятной эскалации военных действий между Соединёнными Штатами и Россией с учётом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев, — говорится в подписи к видео.

В четырёхминутном ролике под названием Plan A первый ядерный удар наносит Москва, атакуя позиции НАТО на границе Польши и Германии, Вашингтон отвечает ракетным ударом по Калининградской области, после чего конфликт принимает глобальный масштаб, распространяясь на территорию Северной Америки.

Создатели проекта руководствовались необходимостью подчеркнуть потенциальные катастрофические последствия ядерной войны между США и Россией, так как «за последние два года этот риск резко возрос».

Как писал News.ru, ситуация в сфере стратегической стабильности постоянно ухудшается. Об этом заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков. В связи с этим, по его словам, существует реальный риск возникновения ядерной войны. Он подчеркнул, что западные страны начали вести более агрессивную политику в отношении России, особенно это стало заметным в последний год. Они блокируют работу по выстраиванию совместного диалога и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.