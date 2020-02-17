https://static.news.ru/photo/c9e6dd28-5102-11ea-879b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Украины выяснила схему, по которой руководство железной дороги воровало деньги предприятия. Схема действовала на «Укрзализныци» в Кировоградской области, в результате было похищено 600 тыс. гривен.

«Зарабатывали» должностные лица на подрядных работах. Так, руководитель одной из организаций при заключении договора по техническому переоборудованию здания Знаменского вагонного депо намеренно завысил стоимость расходных материалов, сообщает пресс-служба СБУ.

Для этого в акты выполненных работ были внесены недостоверные сведения. При этом сумма госрасходов была согласована с должностными лицами подразделений регионального филиала.

Деньги, о которых идёт речь, предназначались для нужд структурных подразделений регионального филиала «Одесская железная дорога».

Ранее NEWS.ru сообщал, что судя по отзывам тех, кто вынужден пользоваться услугами компании, ситуация на железных дорогах Украины становится только хуже.