СБ ООН проведет экстренное заседание по Ирану по запросу США 15 января

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ирану 15 января, во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Сомали. Заседание пройдет по запросу США.

Председательство по запросу США намерено назначить брифинг по ситуации в Иране с пунктом повестки «обстановка на Ближнем Востоке» на четверг, 15 января 2026 года, на 15:00, — заявили в сомалийском постпредстве.

Обстановка в Иране обострилась 29 декабря после начала уличных протестов, вызванных резким падением курса национальной валюты — иранского риала. Волнения распространились на большинство крупных городов страны, власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. Руководство исламской республики возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не поддерживает сценарий затяжного военного конфликта с Ираном, однако допускает возможность быстрого и решительного удара. Соответствующую позицию американский лидер озвучил в ходе обсуждений с командой по национальной безопасности. Трамп дал понять, что в случае необходимости готов действовать жестко и без промедления.