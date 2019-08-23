https://static.news.ru/photo/b2f81c58-c624-11e9-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила надежду, что в скором времени россияне смогут свободно понимать украинский язык.

К такому выводу она пришла после просмотра одного из российских телеканалов, где её выступление на украинском языке не дублировалось, а сопровождалось субтитрами.

Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя, — заявила Савченко в интервью телеканалу NewsOne.

Она также с гордостью заметила, что украинский язык звучит в эфирах российских телеканалов.

Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании, — заключила политик.

Ранее News.ru писал о том, что экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, а также обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, обвинила жителей Украины в выборе авторитаризма, а не демократии.