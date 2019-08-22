Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, а также обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, обвинила жителей Украины в выборе авторитаризма, а не демократии.
Украинцы не разбирались в персоналиях, не хотели изучать программы, не хотели понимать, что у партии должна быть идеология республиканцев или демократов. Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придёт и всё решит, — заявила политик в эфире телеканала «112.Украина».
Она посетовала также на полное уничтожение оппозиции в стране и призвала общество контролировать работу правящей партии.
Савченко также отметила, что членам партии «Слуга народа» достаточно просто ходить в Раду, чтобы от остальных парламентариев уже ничего не зависело.