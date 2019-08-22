https://static.news.ru/photo/00149b26-6499-11e9-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюремного заключения за пособничество в убийстве журналистов и помилованная президентом страны Владимиром Путиным, а также обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, обвинила жителей Украины в выборе авторитаризма, а не демократии.

Украинцы не разбирались в персоналиях, не хотели изучать программы, не хотели понимать, что у партии должна быть идеология республиканцев или демократов. Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придёт и всё решит, — заявила политик в эфире телеканала «112.Украина».

Она посетовала также на полное уничтожение оппозиции в стране и призвала общество контролировать работу правящей партии.

Савченко также отметила, что членам партии «Слуга народа» достаточно просто ходить в Раду, чтобы от остальных парламентариев уже ничего не зависело.

Ранее News.ru писал о том, что интернет-пользователи высмеяли фотосессию украинского политика Надежды Савченко на пляже. Экс-депутат Рады выложила снимки с отдыха в Латвии в свой Facebook. В Сети также появилось видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, а затем уплывает вдаль, пока её не становится еле видно.