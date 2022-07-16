Саудовская Аравия не сможет добывать более 13 млн баррелей нефти в сутки Саудовская Аравия не сможет добывать свыше 13 млн баррелей нефти в сутки по запросу США

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Саудовская Аравия не обладает дополнительными мощностями для увеличения нефтедобычи, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, пишет The National. По его словам, суточная норма Эр-Рияда по добыче нефти не превысит 13 млн баррелей. Ранее власти королевства поставили цель по добыче 13 млн баррелей нефти в сутки к 2027 году.

Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства, — заявил принц.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что снижать добычу нефти в России нет необходимости. Так он прокомментировал предложение вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна о снижении добычи нефти в РФ на фоне западных санкций на 20–30%.

До этого исполнительный вице-президент нефтесервисной компании NewTech Services Валерий Бессель заявил, что снижение объемов добычи российской нефти выгодно для страны. Так специалист оценил доклад Международного энергетического агентства, согласно которому в апреле добыча нефти и конденсата упала на 960 тысяч баррелей в сутки, что стало минимумом для РФ с ноября 2020 года.