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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в создании «преступного сообщества». Следователи считают, что его президентскую кампанию финансировала Ливия.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на национальную финансовуюпрокуратуру (PNF). В последние недели бывшего президента республики в течение нескольких часов заслушивали в финансовом центре парижского суда по делу о подозрении в финансировании режимом Муаммара Каддафи его избирательной кампании 2007 года. Сыщики считают, что несколько миллионов евро от него могли пойти на реабилитацию ливийского диктатора на международной арене.

В марте 2018 года бывшему главе государства уже были предъявлены обвинения в «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании». Он был помещён под судебный надзор. Но в конце января 2020 года PNF подписала дополнительный обвинительный акт, в котором расследование распространялось и на факты «преступного сообщества».

Во время своего последнего слушания в июне 2019 года Николя Саркози заявил, что он «полностью невиновен в этом деле», осудил «заговор», а затем отказался отвечать на вопросы следственных судей и попытался обжаловать начало расследования, но проиграл дело в апелляции.

Ранее NEWS.ru писал, что Саркози предъявили обвинения в даче взятки, использовании служебного положения и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны. Предполагается, что он через своих подчинённых оказывал давление на судью и пытался вернуть записи, конфискованные во время расследования дела о ливийском финансировании.