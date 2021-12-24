Санта-Клаус на сёрфе и подарки из полена: как католики празднуют Рождество

Рождество — настоящий семейный праздник, который богат самыми оригинальными традициями. В Европе, США и других регионах мира его отмечают в ночь с 24 на 25 декабря и вплоть до 1 января. Католики ощущают приход Рождества уже в ноябре. В середине месяца на городских площадях устанавливают наряженные ёлки, обустраивают рождественские ярмарки. Громкая музыка, волна покупателей и вкусный глинтвейн — яркие признаки приближающегося праздника. NEWS.ru рассказывает о самых трогательных и необычных рождественских обычаях в разных уголках планеты.

При подготовке к радостному событию особое внимание уделяется украшению дома. Так, на каминной полке развешиваются чулки или тканевые сапожки, в которые Санта-Клаус или Святой Николай положат подарки. А вот в Каталонии подарков ждут от глазастого брёвнышка на ножках. Эта традиция получила название Tio de Nadal («Рождественское полено»). Небольшое бревно или пенёк с двумя-тремя маленькими ножками приносят в дом в начале декабря, дети укрывают его одеялом и кормят сладостями. В ночь перед Рождеством они начинают бить полено палками, прутиками или деревянными ложками, тем самым буквально выбивая из него подарки, а наутро обнаруживают их. Но это далеко не самая любопытная традиция, хотя во многих странах они очень похожи.

Tio de Nadal wikipedia.org

Купание и рождественские гимны

В Туманном Альбионе Рождество принято встречать в семейном кругу. Все родственники дружно наряжают новогоднюю ёлку. Эта традиция на остров пришла от принца Альберта, мужа королевы Виктории. Он был родом из Германии и считал, что ёлка придётся британцам по вкусу. Жилые дома украшаются остролистом, плющом и омелой. В городах и деревнях можно увидеть рождественские гирлянды (Christmas lights), самые яркие из которых развешаны на Оксфорд-стрит в Лондоне.

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Перед самим праздником британцы, как и русские в Крещение, окунаются в ледяную воду. Данный ритуал пришёл из Лондона, где несколько лет назад Санта-Клаусы стали прыгать в озёра.

Рождественскую трапезу британцы по традиции начинают днём. На столе стоят цветы и свечи, обед состоит из главного рождественского блюда — запечённой индейки, а также овощей и сосисок в беконе. К птице подают клюквенный соус, а на десерт британцы едят рождественский пудинг. Обязательно должны быть на рождественском столе хлопушки-крекеры (Christmas cracker). Они похожи на гигантскую конфету, в которой находится маленький символический подарок. Этот новогодний атрибут принято разламывать с радостными криками, а всё это сопровождается резким хлопком.

В США различные традиции празднования Рождества объясняются разнообразием культур местных жителей. Обычаи чем-то похожи на британские, французские, итальянские, польские и мексиканские. Отличительными чертами празднования Рождества в Штатах являются обмен открытками и семейный ужин 24 декабря.

Свои дома американцы украшают гирляндами, фигурками Санта-Клауса, снеговика и северных оленей. Безусловно, обязательный атрибут в каждом жилище — рождественская ёлка. Полученные от родственников или друзей открытки позднее тоже становятся частью праздничного декора дома. Ярко выглядят и улицы городов. Незабываемая атмосфера царит в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке, где перед огромной новогодней ёлкой работает большой каток.

Bruce Cotler/Keystone Press Agency /Global Look Press

В Рождество американцы едят индейку или окорок с клюквенным соусом, а также супы. К столу они надевают не вечерние наряды, а рождественские свитера или карнавальные костюмы. Праздничный обед сопровождается пением рождественских гимнов.

Рыба против индейки

В канун Рождества города Европы наполнены ярмарками, аттракционами, концертами и театральными представлениями. Перед светлым праздником нет строгого поста, но есть адвент. Он начинается с четвёртого воскресенья до Рождества и считается временем душевного очищения. Каждая неделя адвента имеет собственное название. Так, первая считается железной, вторая — бронзовой, третья — серебряной, а последняя — золотой.

Обязательным элементом украшения дома является адвент-венок, который делают из лап ели, прутьев и деревянных ветвей. Он символизирует семейность праздника и расположен на входной двери, подоконнике или обеденном столе. Во всех домах обязательно ставят свечи, а в некоторых держат небольшую охапку сена под ёлкой. Эта сохранившаяся традиция служит поводом вспомнить о хлеве и яслях в Вифлеемской пещере, где родился Иисус. Дети ждут подарков от Святого Николая (в Италии — от старушки Бефаны).

Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Если в большинстве стран европейцы покупают множество вещей для украшения дома к Рождеству и Новому Году, то норвежцы, наоборот, избавляются от одного предмета, а именно от метлы. Они верят, что таким образом защищаются от нападения злых духов, ведьм и другой нечисти.

В Европе на праздничный стол ставят не только индейку (хотя её с большим удовольствием готовят во Франции), но и другие блюда. Например, в Болгарии на Рождество не готовят птицу, так как считается, что она принесёт в дом несчастье. Поэтому на стол подают баницу — слоённый пирог с мясом, яблоками или тыквой, в который запекают монетки и бумажки с пожеланиями. А вот в Германии предпочитают запечённого гуся, фаршированного яблоками и черносливом, хотя многие немцы и не против индейки.

Также во многих европейских странах на Рождество предпочитают есть рыбу. Так, в Чехии, Польше и Австрии на столе обязательно должен быть жареный карп, а чешую этой рыбы на счастье кладут под каждую тарелку. В Италии предпочитают готовить окуня, треску или угря. Не обходится праздничный стол и без сладкого пирога панеттоне, который похож на пасхальный кулич. Итальянцы приступают к трапезе ещё до Рождества, поскольку верят: чем больше съешь в последние часы старого года, тем счастливее будешь в новом.

Санта-Клаус на сёрфе

Рождество в Австралии особенно необычно, так как оно приходится в разгар жаркого лета. В связи с этим все празднования начинаются, только когда солнце опустится за горизонт. Если в США, Великобритании и Европе жители празднуют Рождество дома, то австралийцы отправляются на пляж или на природу, а вместо боя курантов о приближении праздника символизирует хор автомобильных гудков.

Помимо всем известного Санта-Клауса, который прибывает на Рождество на сёрфе, в Австралии есть ещё один персонаж по имени Swag Man («Дед с мешком»). Он одет в коричневый головной убор, синюю фуфайку и длинные мешковатые шорты. Согласно местному поверью, зимой он со своей собакой Динго обитает на острове-скале Улуру, а когда наступает Рождество, садится в четырёхколёсную повозку и отправляется раздавать подарки.

Joe Johnston/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

В канун Рождества австралийцы готовят индейку и распаренный пудинг. Обед обычно проходит на свежем воздухе. Также подаются блюда из морепродуктов, холодный цыплёнок, фрукты и рождественский торт.

Рождество на двоих

Аналог Рождества (Курисумасу) празднуется и в Японии, где этот праздник не считается государственным из-за влияния западной культуры. Более того, это рабочий день, поэтому самое интересное происходит в последний вечер перед праздником. Это время считается даже более романтичным, чем само Рождество. В канун праздника японцы проводят время с семьёй или со своей второй половинкой, но при этом не дарят друг другу подарки. Исключением являются презенты маленьким детям или любимому человеку, которые приносит не Дед Мороз, а бог Хотейошо. Так что Рождество в Японии можно сравнить с Днём влюбленных, а все потому, что в этой стране, как и в России, с размахом празднуется Новый Год (О-сёгацу).

Если говорить о японских традициях празднования Рождества, то ярко выделяется одна из них. В стране насчитывается примерно 2 млн христиан, и в качестве обряда они жгут солому, чтобы отогнать злых духов.

Nicolas Datiche/AFLO /Global Look Press

Обязательным пунктом рождественского меню в Японии является торт курисумасу-кэки (бисквитный торт, украшенный взбитыми сливками и шоколадным кремом). Его украшают фигурками из марципана в виде рождественской ёлки, Санта-Клауса или рождественских оленей. Торт принято есть 25 декабря.

На Западе Рождество является по-настоящему святым праздником. Второй год подряд католики будут отмечать его в эпоху пандемии коронавируса и на фоне роста заболевших по всему миру. Из-за распространения нового штамма «омикрон» гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал по возможности отменить праздничные мероприятия, чтобы снизить риски распространения инфекции, подчеркнув при этом, что «отменённый праздник лучше отменённой жизни». Эти заявления не придают радостных эмоций, но тем не менее никакая эпидемия не помешает католикам по всему миру хотя бы неделю провести в кругу родных и близких.