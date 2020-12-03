Санду хочет оспорить решение парламента о статусе русского языка в Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду хочет оспорить в суде решение парламента о статусе русского языка и ограничении власти президента. Санду также недовольна выводом из подчинения главы республики Службы информации и безопасности, решение о чём также принял парламент.
Во всём этом избранный президент усматривает попытки «узурпировать власть» со стороны действующего президента Игоря Додона. Поэтому Санду анонсировала проведение 6 декабря на главной площади Кишинёва акции с требованием роспуска парламента,
Потребуем аннулирования незаконных решений, которые были приняты на сегодняшнем заседании парламента. СИБ — это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель — борьба с коррупцией, — заявила президент на вечерней пресс-конференции после заседания парламента.
«Дикая роза» молдавской политики, как её называют местные СМИ, пафосно добавила, что «когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку». Издание больше всего возмущено тем, что избранный президент меньше всего думает о людях и зовёт собираться толпой в самый разгар пандемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что парламент Молдавии во время заседания 3 декабря 2020 года утвердил в первом чтении закон о функционировании языков в стране. Документ гарантирует нацменьшинствам право на использование их родного языка, заявил вице-спикер Влад Батрынча.