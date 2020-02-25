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Американская певица Бейонсе открыла церемонию прощания с баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной. На арене спортивного комплекса Staples Center 24 февраля она появилась с песней XO.

Я здесь, потому что люблю Коби. А это — одна из его любимых песен. Я хочу, чтобы мы сделали это вместе. Чтобы вы пели так громко, что он почувствовал бы...