Японец Ватанабэ Титэцу, которого только признали самым пожилым жителем планеты, скончался в возрасте 112 лет. Он умер 23 февраля в доме престарелых в префектуре Ниигата.
Об этом
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в семье крестьян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница британского города Харрогейт Дороти Флауэрс отметила свой 108-й день рождения и призналась, какой напиток продлил ей жизнь. Это шампанское, утверждает постоялица дома престарелых, которая больше ничего, кроме этого напитка, не пила. Детей у Дороти нет, муж умер, но есть племянница, которая её постоянно навещает.
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