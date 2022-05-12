Самолет выехал за пределы полосы и загорелся в аэропорту Китая Самолет выехал за пределы полосы и загорелся в аэропорту Китая, есть пострадавшие

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Пассажирский самолёт авиакомпании Tibet Airlines 12 мая во время взлёта выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Инцидент произошёл в аэропорту Цзянбэй в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По имеющимся данным, ЧП произошло около 08:00 по местному времени (03:00 мск). Пассажиров эвакуировали из самолёта. Пострадавших госпитализировали.

Данных о погибших не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центральной части Камеруна потерпел крушение самолет с 11 пассажирами на борту. Авиадиспетчеры потеряли связь с самолётом, который позже был обнаружен в лесу неподалёку от города Нанга Эбко в 150 километрах на северо-восток от столицы Камеруна, города Яунде.