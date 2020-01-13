https://static.news.ru/photo/21b60798-361b-11ea-89bc-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Самого богатого человека мира Джеффа Безоса, пожертвовавшего $690 тысяч для борьбы с лесными пожарами в Австралии, раскритиковали в соцсетях из-за несоразмерности суммы взноса с объёмами его доходов. Объявление о пожертвовании было сделано от лица Amazon — крупнейшего в мире онлайн-магазина, основателем которого является Безос. Пользователей Twitter удивило, что человек, который «зарабатывает $149,34 тысячи в минуту», сделал такое скромное, по их мнению, пожертвование. Он фактически пожертвовал «четыре с половиной минуты денег», подсчитали они.

Речь идёт о заработке за три минуты, пишет аккаунт Jeff Bezos Math, который анализирует состояние бизнесмена с точки зрения его эквивалента разным финансовым операциям. По его данным, эквивалентом для американского рабочего, получающего минимальную зарплату, стало бы пожертвование в размере 0,36 доллара.

Средний американский работник зарабатывает около $28 в час до уплаты налогов. Эквивалентным пожертвованием Джеффа Безоса, сравнимым со взносом в $10 от рядового сотрудника, должны являться $5 миллионов, — пишет Jeff Bezos Math.

The average American worker currently makes about $28/hour before taxes according to https://t.co/XwupSTF1Y0 . For Jeff Bezos to donate the equivalent of an average American worker giving $10, he would be giving about $5M. — Jeff Bezos Math (@BezosByTheBooks) 13 января 2020 г.

Бизнесмена также обвинили в желании уйти от налогов, используя благотворительность.

Он жертвует от лица Amazon, так что это будет списание налогов. Безос, возможно, самый жадный человек в истории планеты, — пишет jay_snowdon.

And it’s not him donating, it’s Amazon so it’ll be a tax write off. Bezos is very possibly the greediest human being in planetary history. #Bezos #Greed — Jay Snowdon (@jay_snowdon) 13 января 2020 г.

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