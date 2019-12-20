https://static.news.ru/photo/e9dac1de-23a4-11ea-a308-fa163e074e61_660.jpg Бернар Арно Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Журнал Forbes назвал миллиардеров, которые в 2019 году заработали больше, чем другие богатейшие люди планеты. Были проанализированы данные о 2,2 тысячи магнатов, чьё состояние оценивается не менее чем в $1 млрд.

Люди, составившие топ-5 списка, за год увеличили свои финансы на $112 млрд, сообщает Forbes.

Лучший в финансовом плане результат показал генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Он заработал $40 млрд, доведя своё состояние до $107,7 млрд.

У главы американской корпорации Facebook Марка Цукерберга состояние увеличилось на $22,1 млрд, всего стало $72 млрд. Стоимость активов владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги возросла на $17,3 млрд, до $74,9 млрд. Бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер стал богаче на $16,3 млрд, всего у него теперь 56,3 млрд. Владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани увеличил стоимость активов на $16,1 млрд, до $61,4 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Forbes подвёл итоги 2019 года и назвал миллиардеров, которые с января по декабрь потеряли самые значительные суммы денег. В список главных неудачников года вошёл самый состоятельный человек в мире Джефф Безос. Он утратил $13,1 млрд. К такому результату привёл развод основателя Amazon с женой Маккензи. Причём из-за этого Безос летом стал беднее на $36,8 млрд, но последовавший рост котировок Amazon позволил ему вернуть часть потерь.