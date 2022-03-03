Жертвы русофобии: легко ли быть русским в Европе сегодня

Специальная военная операция на Украине привела к тому, что образ России за границей, и без того не самый позитивный, ушёл в штопор. Не только «улица», но и профессиональные политологи на Западе теперь нередко возлагают вину за гибель людей на всех российских граждан. Если судить по сообщениям СМИ, за минувшую неделю русофобия в мире достигла такого накала, что оттеснила на второй план даже традиционно сильные антисемитские настроения. NEWS.ru поговорил с выходцами из России, живущими в европейских странах ,чтобы из первых уст узнать, подвергаются ли они дискриминации.

Ненависть к России среди западной общественности столь же слепа, какой слепой бывает любовь. Особенно сильны антироссийские (а для далёких от политики людей и антирусские) настроения в Великобритании, где Россию традиционно воспринимают как угрозу.

Наблюдатели отмечают, что для европейских русофобов боевые действия на Украине — часто лишь повод дать волю своим подспудным ксенофобским инстинктам. Иными словами, европейцы (и американцы) боятся Россию больше, чем любят Украину, — иначе бы эту страну не держали три десятилетия у дверей ЕС и НАТО как бедного родственника.

По наблюдениям, например, издания The Spectator , градус «антирусской истерии» среди британской общественности таков, словно Россия отправила войска непосредственно на Британские острова.

Steve Taylor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

От самых отпетых британских русофобов достаётся не только обладателям паспортов с двуглавым орлом, но и своим согражданам, которые имеют смелость — нет, даже не поддержать российскую военную операцию, а просто усомниться в том, что Запад делал и делает достаточно для поддержки Украины.

Если бы я был британцем российского происхождения, сейчас я испытывал бы очень сильную тревогу из-за нескончаемых высказываний политиков и прессы о грязных русских, заваливающих наши города деньгами сомнительного происхождения, — пишет журналист этого издания Том Тугендхэт.

Однако русофобия, политическая или бытовая, всё-таки остаётся достаточно «нишевым» феноменом в Великобритании, поделился своими наблюдениями с NEWS.ru житель Лондона Евгений Касевин. По его наблюдениям, в массе своей британцы, выступая против военной операции, не испытывают ненависти к россиянам.

Масштабы русофобии в Европе сильно преувеличены в сообщениях СМИ, которые раздувают те или иные частные инциденты до размеров какой-то тенденции. Это не так. Подавляющая масса британцев знают, что в России власть и население разделены, — говорит он.

По мнению лондонца, те самые отдельные русофобские инциденты происходят с участием «не вполне адекватных людей», которые своим демонстративным поведением сами же провоцируют окружающих на агрессию.

К числу таких «провокационных» поступков Касевин отнёс, например, случаи, когда живущие в Англии русскоязычные люди иногда появляются в общественных местах в футболках с изображением Владимира Путина или с георгиевскими лентами, которые после 2014 года однозначно воспринимаются на Западе как знак одобрения международной политики Кремля.

Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Примерно о том же самом сказал NEWS.ru и житель Чехии Дмитрий Фокин, который сам ни разу, по его словам, не сталкивался с негативным отношением чехов к русскоговорящим.

Чехи в массе своей не понимают, что на русском языке говорят не только россияне, но и казахи, азербайджанцы, те же украинцы. Для них они все — русские. В одной лишь Праге, по официальным данным, проживает около 100 тысяч русскоязычных. Но я ни разу ни от кого не слышал, чтобы кто-либо жаловался на негативное отношение только потому, что человек говорит по-русски, — утверждает он.

По наблюдениям русского пражанина, само сообщество выходцев из бывшего СССР в Чехии расколото по отношению к событиям на Украине гораздо резче, чем такой раскол может проходить между чехами и русскоязычными жителями. Это связано, по его словам, с тем, что каждый человек сам для себя выбирает источники получения информации — кто-то больше доверяет российским СМИ, кто-то украинским, а кто-то смотрит только CNN.

Недалеко от моего дома расположен магазин, который держат бывшие россияне. И они объявили сбор гуманитарной помощи жителям Украины. На глазок не меньше тонны вещей за одни выходные собрали. Я подчёркиваю, эти вещи туда приносили именно русскоязычные люди! Мне поэтому кажется, что каждый человек сам себя ставит или не ставит в такую ситуацию, когда окружающие могут выражать к нему какие-то негативные эмоции, и выражают-то их именно к поступкам этого человека, а не к тому, что он говорит на «не том» языке, — заключает Фокин.

pixabay.com

Тем не менее число проявлений русофобии растёт. Так, после начала военной операции студенты из России, которые обучаются в странах Евросоюза, начали получать письма об отчислении от своих учебных заведений. Администрации некоторых вузов признаются, что отказ принимать российских студентов на обучение не связан с их успеваемостью или результатами тестирования, а лишь отражает их реакцию на геополитическую обстановку.

Моей подруге, которая поступала в INSEAD в этом году, вчера пришёл отказ. Там была формулировка, что, несмотря на ваши высокие баллы по интервью и эссе, мы не будем принимать студентов из России и Белоруссии, надеемся на ваше понимание, — рассказала NEWS.ru студентка из Парижа.

Похожая ситуация наблюдается и в университетах Праги. Некоторые преподаватели запрещают русским студентам посещать свои лекции и семинары, а другие и вовсе отказали своим дипломным студентам в совместной работе. Впрочем, конечно, не все учебные заведения заняли жёсткую позицию по отношению к студентам из РФ. Французская бизнес-школа HEC прислала студентам письмо, в котором призывала избегать дискриминации по национальному признаку. В письме говорится, что HEC гордится тем, что в кампусе обучаются более 110 различных национальностей.

Многие случаи, когда те или иные западные деятели или компании «метят в Путина, а попадают в молоко», часто выглядят откровенно комично. К примеру, власти канадской провинции Онтарио распорядились изъять из сети винно-водочных магазинов LCBO русскую водку (которая русская часто только по названию, а произведена где угодно, но не в России). В Финляндии и Эстонии супермаркеты S-ryhm и Prisms также сняли с полок продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и другие товары с лейблом Made in Russia.