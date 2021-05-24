Салливан и Патрушев обсудили инцидент с самолётом Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/2d0826fc-bcad-11eb-8fbc-96000091f725_660.jpg Фото: scrf.gov.ru

Советник президента США Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудили произошедший с самолётом Ryanair инцидент. Об этом сообщает Белый дом.

Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу сильную обеспокоенность по поводу этих действий правительства Белоруссии своему российскому коллеге во время их телефонного разговора сегодня утром, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

По её словам, об инциденте был проинформирован американский лидер Джо Байден.

Патрушев и Салливан провели консультации по российско-американским отношениям в рамках регулярных контактов в Совете Безопасности. На сайте Белого дома отмечается, что встреча стала логичным шагом к запланированному российско-американскому саммиту.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair после сообщений о его минировании. Информация об этом не подтвердилась. К месту посадки борт сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. В Министерстве транспорта и коммуникаций республики заявили, что на электронную почту аэропорта Минска пришло сообщение от якобы палестинского движения ХАМАС. Радикалы угрожали взорвать самолёт над Вильнюсом. В письме выдвигались требования политического характера из-за обострения ситуации в секторе Газа.

На борту лайнера находился Роман Протасевич — бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после победы на выборах Александра Лукашенко 9 августа 2020 года. Протасевич был внесён властями республики в список лиц, причастных к террористической деятельности. Ему было заочно предъявлено объявление по статье 293 УК РФ «Массовые беспорядки». После приземления Протасевича задержали. Вместе с ним была гражданка России София Сапега. Она также задержана и находится в изоляторе временного содержания в Минске.