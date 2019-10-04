https://static.news.ru/photo/31b0386a-9541-11e9-a776-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишённый гражданства Украины, а после смены власти Петра Порошенко восстановленный в правах, обвинил президента США Дональда Трампа в пиаре на его имени.

По словам политика, Трамп при любой возможности хвастается знакомством с ним.

Пригласил в гости в свой дом в США. А потом ходил вместе со мной по улицам Нью-Йорка, заходил со мной в театр, в рестораны. Почему? Потому что все любят ассоциироваться с успехом, — с гордостью отметил Саакашвили.

При этом он пояснил, что это было ещё до вступления Трампа в должность главы Соединённых Штатов.

Он везде говорил: я знаю Саакашвили, посмотрите, какой классный Саакашвили, — приводит слова политика «Грузия Online».

Ранее News.ruписал о том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.