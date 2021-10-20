Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы

Генеральная прокуратура Грузии официально предъявила обвинение в незаконном пересечении госграницы бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, сообщил телеканал Mtavari Arxi. Постановление политику зачитали в тюрьме города Рустави.

В учреждение прибыл прокурор. При чтении постановления присутствовали в том числе адвокаты Саакашвили.

По информации прокуратуры, Саакашвили прибыл в Грузию 28 сентября, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. В ведомстве отметили, что нахождение Саакашвили в трейлере подтверждается записями, изъятыми из его телефона.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

После ареста Саакашвили объявил голодовку. За время голодовки он похудел на 12 килограммов. При этом политик продолжал питаться мёдом и натуральными соками. Его личный врач Николоз Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но обследование в тюремной больнице показало ухудшение его здоровья.