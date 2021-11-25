Саакашвили поставил ультиматум из-за отказа пустить к нему депутатов

Экс-президент Грузии Михаил Саaкашвили, который после голодовки проходит курс реабилитации в воeнном госпитале города Гори, заявил, что не будет принимать лекарства до тeх пор, пока к нему не пропустят депутатов от оппозиционной партии «Eдиное национальное движение», основателем которой он является. Об этом он написал у себя в Facebook.

Если с завтрашнего дня ко мне не пустят депутатов, я откажусь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые были предписаны мне до попадания в плен, — говорится в сообщении.

Саакашвили утверждает, что уже неделю к нему не пускают депутатов парламента от «Национального движения» и других партий. В последние дни представители Службы Госбезопасности (СГБ), которые находятся возле палаты экс-президента, ведут настоящий террор медицинского персонала. По его словам, силовики специально проверяют врачей и проводят угрожающие собеседования, чтобы через них он не передал «послания обществу».

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждены ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

На прошлой неделе экс-президента доставили на реанимобиле из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он должен пройти курс лечения. Перевести политика решил грузинский Минюст.

Ранее медики призвали немедленно отвезти Саакашвили в многопрофильную больницу, потому что существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы. Политик уже падал в обморок в тюрьме.