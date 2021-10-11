Саакашвили пообещал «вышвырнуть из кабинета» премьера Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября находится в тюрьме города Рустави, пообещал вместе с председателем его партии «Единое национальное движение» Никой Мелией «вышвырнуть из кабинетов» грузинского премьера Ираклия Гарибашвили и членов его правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление экс-главы государства озвучила его соратница Ека Херхеулидзе. Именно так Саакашвили отреагировал на сообщение премьера Грузии Гарибашвили о том, что Мелия один из первых обрадовался заключению политика.

Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом в кратчайшие сроки вышвырнет вас из кабинетов, — заявил Саакашвили.

Саакашвили был арестован сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

Ранее сообщалось, что власти Грузии не передадут Украине бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.