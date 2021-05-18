S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

https://static.news.ru/photo/2c38da02-b7c9-11eb-b1d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 не будет летать в Турцию до конца летнего сезона. Об этом представители перевозчика сообщили РИА Новости.

S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределённость. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено, — говорится в сообщении.

Авиасообщение между Турцией и Россией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Через некоторое время турецкие власти объявили локдаун. На территории государства был введён комендантский час, который не распространяется на иностранных туристов.

Процесс выхода страны из локдауна завершится 1 июня. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, в выходные дни — круглосуточно. Жителям разрешено посещать только продуктовые магазины, которые будет работать с 10:00 до 17:00. При этом ограничения не коснутся туристов, эти меры должны соблюдать иностранцы, имеющие вид на жительство.

Турецкое издание Milliyet сообщило, что поэтапная отмена коронавирусных ограничений в стране началось 17 мая. Страна готовится к туристическому сезону, проводятся переговоры о возобновлении авиационного сообщения с другими странами. Турецкие власти подготовят специальный доклад о мерах здоровья туристов на отдыхе. Российской делегации будет предложено посетить страну для ознакомления с принятыми мерами.