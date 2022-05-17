С июля жители ЛНР перейдут на российский код +7

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Абоненты ЛНР полностью перейдут на код +7 при совершении звонков с июля 2022 года. Реализовать идею планирует оператор сотовой связи «Лугаком», передаёт ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора компании Эдуарда Егорова.

Плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда «умрёт» старый номер +380, код украинский, и у абонентов наших останется только +7, Россия, — это июль 2022 года. К этому времени мы должны закончить все подготовительные работы, — сказал Егоров.

Оператор начал переход на номера российской версии с кодом +7 7 мая. Тогда абоненты нумерации +38072 получили дополнительный номер в коде +7959. Замена сим-карты при этом не требовалась.

Ранее украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами. Это было сделано для того, чтобы военные РФ не могли ими пользоваться на территории страны.