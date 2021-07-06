Рябков оценил действия США по урегулированию ситуации на Украине

США не считаются с подходами России по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Рябков отметил , что сейчас сложно представить конструктивный вклад США в работу в минском формате. Пока США не внесли ясность в вопрос возможного подключения Вашингтона к процессу урегулирования ситуации на Украине, но РФ не исключает, что Штаты присоединятся к этому вопросу.

Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий, — подчеркнул замминистра.

Также Рябков подчеркнул, что у Москвы нет сомнений, что США захотят ограничить преимущества РФ в сфере вооружений.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 год после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирования ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой «нормандской четвёрки», куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о важности прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. По мнению дипломата, ситуация может быть урегулирована только на основе полного и последовательного выполнения Минских соглашений.