Рябков оценил действия США по урегулированию ситуации на Украине

США не считаются с подходами России по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Рябков
Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий, — подчеркнул замминистра.
Также Рябков подчеркнул, что у Москвы нет сомнений, что США захотят ограничить преимущества РФ в сфере вооружений.
Конфликт в Донбассе начался весной 2014 год после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.
Урегулирования ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой «нормандской четвёрки», куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о важности прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. По мнению дипломата, ситуация может быть урегулирована только на основе полного и последовательного выполнения Минских соглашений.