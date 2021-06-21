Лавров заявил о важности прямого диалога Киева, Донецка и Луганска

Россия выступает за прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта. По мнению Лаврова, ситуация может быть урегулирована только на основе полного и последовательного выполнения Минских соглашений.

Мы вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта — Киева, Донецка и Луганска — в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть, — отметил Лавров.

Шмид добавила, что все подписавшие Минские соглашения стороны должны вновь подтвердить свою приверженность их выполнению.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализация Минских соглашений является для Москвы единственным обязательством перед Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита в Женеве он указал, что оно реализуемо, если Украина к этому готова.

Минские соглашения могут быть выполнены при реализации предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Как подчеркнул Путин, для этого требуется внести изменения в саму конституцию, так прописано в документе.