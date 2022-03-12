Рябков: конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ

Конвои с вооружением, которые прибывают на Украину, могут стать целями для российских военных, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что передача Киеву вооружения только усложняет нынешнее положение. Ранее сообщалось, что Киев запросил у европейских стран ЗРК «Бук» и системы С-300.

Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели, — сказал замминистра.

Ранее газета The Washington Post сообщила, сославшись на источники в официальных кругах, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение, переговоры об этом ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев надеется получить зенитные ракетные системы С-300 и ЗРК «Бук». Консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей наряду с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь Украине.

В материале издания, в частности, констатируется, что ракетные комплексы С-300 есть у Словакии. При этом они «знакомы украинцам». На брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить журналистам, какие конкретно системы США могут быть направлены украинским военным.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.