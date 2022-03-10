Лавров заявил об опасности поставок Украине летального оружия

Страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе, сообщает ТАСС.

Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, <...> эти страны создают колоссальные угрозы для самих себя, когда они передают опаснейшие вооружения типа переносных зенитно-ракетных комплексов, — сказал министр.

Он задался вопросом, что будет с этими ПЗРК после урегулирования ситуации на Украине и в чьи руки они могут попасть. По мнению Лаврова, это оружие на долгие годы создаст угрозы и риски для самолётов гражданской авиации в небе Украины, а также может «расползтись» по всей Европе.

Министр также упомянул о бесконтрольной раздаче украинскими властями стрелкового оружия населению. Он отметил, что оружие раздаётся «сотнями тысяч» без каких-либо документов, а западные партнёры Киева бесстрастно наблюдают за этим.

Ранее раздачу на Украине гражданскому населению оружия прокомментировал лидер «Российского союза ветеранов Афганистана», политик Франц Клинцевич. Он предупредил, что вооружённые гражданские будут уничтожены, если откроют огонь по российским военным.