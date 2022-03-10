WP: Киев рассчитывает получить от Запада ракетные комплексы С-300

Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение, переговоры об этом ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев при этом надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300, сообщила газета The Washington Post, сославшись на источники в официальных кругах.

Как сказано в публикации, соответствующие «консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей наряду с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь Украине.

В материале издания, в частности, констатируется, что ракетные комплексы С-300 есть у Словакии. При этом они «знакомы украинцам». На брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить журналистам, какие конкретно системы США могут быть направлены украинским военным.

По данным источника газеты, относящегося к числу европейских дипломатов, руководство Украины добивалось предоставления им комплексов С-300. На сегодняшний день ведутся консультации о возможности передачи этих вооружений Киеву.

Как сообщается в публикации, с подобной инициативой выступил и ряд американских законодателей. Они также обратились к администрации США с призывом передать Киеву данный вид вооружения. Среди них есть и те, кто критикует Вашингтон за отказ поставить Украине польские истребители.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.