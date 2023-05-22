«РВ»: ВС России нанесли не менее 16 ударов по объектам в Днепре

Фото: IMAGO/Dmytro Nikolaienko/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российские военные впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепре. Как утверждают авторы канала, атака проходила в два этапа: вначале удары наносились баллистическими, крылатыми ракетами и дронами, позднее на город пошла вторая волна беспилотников. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Впервые мощнейший комбинированный удар нанесен по объектам в Днепропетровске. В городе прогремела серия сильных взрывов (не менее 16). Удар нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами и беспилотниками «Шахид/Герань». После удара в городе зарево от пожара. Затем по целям в городе ударила вторая волна беспилотников, — говорится в сообщении «РВ».

Как утверждают военкоры, также удары были нанесены по целям в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. Подробности обстрелов «РВ» не приводит.

Вечером 21 мая украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Также о взрывах после сигнала воздушной тревоги сообщали в Харьковской и Одесской областях. Спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал, что в городе работает ПВО.