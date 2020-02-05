https://static.news.ru/photo/a93d6fea-4821-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iran'S President Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты совершают теракты, и назвал североамериканскую страну «террористом», указав на введённые в отношении Тегерана санкции.

По словам политика, в последние два года Вашингтон прилагал много усилий, направленных против иранского народа, однако они не увенчались успехом. Рухани подчеркнул, что США не смогли вовлечь своих европейских союзников в кампанию против Ирана, отмечает IRNA.

Рухани заявлял, что жители Ирана не должны допустить того, чтобы политика «максимального давления» президента США Дональда Трампа нанесла ущерб национальному единству в преддверии парламентских выборов, запланированных на 21 февраля.

Ранее иранский лидер одобрил законопроект парламента, признающий Пентагон террористической организацией, писал NEWS.ru.