Ручной колокольный испанский звон попал в список наследия ЮНЕСКО

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ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия 47 новых позиций. В список попали чайная культура Китая, искусство «Ортеке» Казахстана, ручной колокольный звон Испании, пишет ТАСС.

Свои традиционные практики и навыки в этот раз предложили 60 государств. В частности, в Репрезентативный список попали чайная культура Азербайджана и Турции, традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае, культура приготовления французского багета, практика соломоплетения в Белоруссии, рукоделие в туркменском стиле, традиционные навыки вышивания в Объединенных Арабских Эмиратах и практика современного танца в Германии.

Как отметили в Комитете, треть новых практик связана с охраной окружающей среды. Это исконные методы ведения сельского хозяйства, которые связаны с устойчивым использованием ресурсов, а также посвященные природе праздничные мероприятия и ритуалы. Знания предков, отметили в ЮНЕСКО, значимы для таких задач, как изменение климата.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов покинул свой пост. Также он ушел с должности председателя Комитета всемирного наследия организации.