Украинские националисты готовят информационно-пропагандистскую провокацию с участием девяти студентов из Ирака. Граждан Ирака, которых националисты держат в плену, собираются убить и после этого разместить дезинформацию, что в смерти студентов виноваты российские военные, сообщает RT со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

Источник сообщил, что среди граждан Ирака семеро молодых людей и две девушки. Их насильно удерживают на территории общежития Сумского государственного университета.

Планируется совершить убийство в момент, когда ВС РФ будут брать под свой контроль территорию общежития, и далее распространить дезинформацию об убийстве иностранных граждан в результате «военной агрессии РФ», пишет RT.

Ранее начальник Национального цeнтра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики националистических батальонов на Украине продолжaют удерживать в заложниках около пяти тысяч иностранцев. На предлoжения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона отвечала oтказом.