Россию захотели интегрировать в «европейскую семью» The National Interest: Россию необходимо максимально интегрировать в «европейскую семью»

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Аналитик The National Interest Джеральд Хайман заявил, что Российскую Федерацию необходимо максимально интегрировать в «европейскую семью», а также отказаться от политики изоляции. Он добавил, что РФ следует воспринимать как мировую державу и привлекать ее преимуществами нормальных отношений с Западом. Он напомнил, что Москва обладает колоссальными человеческими и природными ресурсами.

Гнев Запада по отношению к России не должен перекрывать понимание того, что это огромная страна с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также значительным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении России могла бы стать демонстрация преимуществ от отношений со странами Запада, — сказал Хайман.

Он призвал начать возобновление участия России в глобальной торговле, снять все санкции и перестать «толкать Москву в объятия Китая».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц сообщила, что Евросоюз и Япония отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции. Издание добавило, что на Западе возникают разногласия по поводу дальнейших мер в отношении России из-за происходящего на Украине.